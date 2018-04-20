60 членов Европейского парламента призвали страны-члены ЕС к политическому бойкоту нынешнего чемпионата мира по футболу в России. Соответствующее обращение группы европарламентариев обнародовали в пятницу, 20 апреля, сообщает DW.

По мнению евродепутатов, к такому шагу подталкивают прежде всего действия самой России, например, отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии, которое авторы обращения назвали «издевательством» над европейским ценностями. Не менее резко авторы обращения раскритиковали поддержку Кремлем сирийского правителя Башара Асада, а также «грубое военное вторжение» в Украину, «систематические хакерские атаки» и «вмешательство в выборы».

Европарламентарии, которые подписали обращение, представляют пять фракций Европарламента и 16 стран. На их взгляд, странам-членам ЕС следует взять пример с Великобритании и Исландии, чтобы не «усиливать авторитарный и антизападный курс российского президента».

Авторы письма также обращают внимание на неудовлетворительное состояние дел с защитой прав и свобод в России, в частности, нарушение свободы слова. Указывается на недопустимость приветствовать российского президента Владимира Путина за руку на стадионах, когда критики его режима сидят за решеткой, а независимые журналисты постоянно подвергаются опасности.

Инициатором этого обращения была представительница фракции Зеленых Ребекка Хармс.

Напомним, 19 марта министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор заявил, что официальные лица страны также рассматривают возможность бойкота мундиаля. Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон опроверг эту информацию.

14 марта правительство Великобритании решило бойкотировать чемпионат мира из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.