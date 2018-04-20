Генпрокурор Юрий Луценко заявил о завершении расследования нескольких новых эпизодов в отношении участников событий 2 мая в Одессе, которые могут объединить с основным делом.

Об этом он сказал на брифинге в Одессе в пятницу, отвечая на вопрос о состоянии расследования событий 2 мая, в частности, факта оправдания подозреваемых по этому делу в 2017 году, сообщает УНИАН.

«В прошлом году был такой неприятный факт. Считаю, что Одесса, а тем более степень трагедии 2 мая, заслуживает на законное судебное установление событий», - сказал глава ГПУ.

По его словам, решение в прошлом году было ложным, потому прокуроры направили дело на повторное судебное следствие в судебном процессе, которое сейчас происходит в Николаеве.

«Также параллельно еще несколько новых эпизодов в отношении участников тех трагических событий завершено и я не исключаю, что они будут направлены в Николаев для объединения с основным делом», - сказал Луценко. Он выразил соболезнования всем, кто пережил эту трагедию и отметил, что у него в кабинете, в зоне отдыха, есть три картины с его любимыми городами - Львовом, Киевом и Одессой.

«Это мои любимые города. И единственное, чем я могу оплатить Одессе, это справедливым и объективным решением относительно этой трагедии. Иначе ее нельзя считать пройденной», - отметил генпрокурор. Он обратился к одесситам с тем, чтобы 2 мая стало днем ​​памяти и призвал к «цивилизованному, человеческому» поведению без политики в эти дни.



Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В центре города погибли несколько человек.

После этого проукраинские активисты пришли на площадь Куликово поле, в лагерь пророссийских митингующих.

Впоследствии в Доме профсоюзов на Куликовом поле начался пожар, который привел к гибели людей. Пострадали более 200 человек, 48 - погибли.

18 сентября 2017 года Городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.

В тот же день Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Долженкова и Мефьодова.