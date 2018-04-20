Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что власти не имеют отношения к распространению в школах книги «Про это».

Об этом он заявил, отвечая на вопрос депутата Олега Мусия о том, имеет ли отношение Минобразования к распространению этой книги и существует ли популяризация гомосексуализма в детском возрасте и развращение малолетних практикой деятельности правительства касательно распространения книги среди детей, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Вы говорите такие вещи, мне даже неловко слушать. Это не является политикой правительства. О чем вы говорите?» - сказал Гройсман.

В свою очередь, министр образования Лилия Гриневич объяснила, что МОН не имеет никакого отношения к этой книге и никогда не рекомендовало ее для учебного процесса. «Кстати, эта книга уже второй раз переиздается в Украине. Впервые ее издали в 2008 году. У нас есть много разных книг. Министерство образования не осуществляет проверку всей детской литературы. Мы проводим проверку методических пособий и учебников, которые идут в школы», - сказала она.

Гриневич отметила, на этой книге не указано, что она рекомендована Министерством образования. «Те, кто перевел эту книгу, - это иностранное издание, переведенное на украинский язык, несут ответственность за нее», - сказала она.

МОН, по словам Гриневич, может только предостеречь родителей, чтобы они смотрели, какие книги дают читать детям.