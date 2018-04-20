Заявление Виктора Медведчука в интервью Deutsche Welle о том, что после введения в 2014-м внешнего управления США и суверенитет, и независимость Украины пострадали, вызвало большой резонанс в украинском обществе. Мы собрали комментарии политологов и народных депутатов о том, как они оценивают деятельность западных структур в Украине.

Как известно, в интервью Жанне Немцовой Виктор Медведчук заявил, что сегодня является одним из самых активных противников американской политики в Украине, поскольку Соединенные Штаты, как и МВФ, ничего не предлагают, они требуют.

«И требуют не только в вопросе антикоррупционного суда ― они потребовали снять генерального прокурора. Как будто мы колония — азиатская или африканская. И этого генерального прокурора, как заявил господин Байден, сняли за один час. Сегодня НАБУ, которое осуществляет борьбу с коррупцией среди высших должностных лиц Украины, каждый день (вот я смотрел вчера программу, и сегодня это случается) бегает в американское посольство и советуется, как снять того же Холодницкого. Я не знаю, виноват Холодницкий или нет, я не знаю, насколько виноват в чем-то Сытник, мне это неизвестно. Но, когда бегают в посольство США и советуются, что делать, у меня возникает вопрос: «А зачем тогда власть в Украине?» — сказал политик.

То, что Медведчук дает интервью и открыто заявляет о своей позиции, свидетельствует о том, что он находится в политическом процессе, считает депутат от «Народного фронта» Игорь Гузь.

«И в движении «За життя», и в «Оппозиционном блоке» многие поддерживают позицию Медведчука», — отметил народный избранник. Он также предупредил, что эти политические партии получат больше голосов на очередных выборах в Раду, поскольку такие основания есть, — и в парламенте такая позиция будет иметь право на существование.

По мнению народного депутата Михаила Головко, диктат МВФ и Запада — это судьба каждой слабой страны.

«И чем слабее страна, тем больше на нее влияние. Я не являюсь сторонником кредитной политики, ведь кредитное ярмо только отягощает нашу экономику. Только в нынешнем году мы должны уплатить несколько миллиардов внешних заимствований, а в прошлом году эта сумма составила почти 30% госбюджета! При таких условиях Украина не может развиваться», — сказал Головко в эфире «112 Украина».

Политолог Валентин Гладких уверен, что критерий, по которому можно определить, является ли сотрудничество с Западом внешним управлением, — это его соответствие национальным интересам Украины.

«Если такое сотрудничество отвечает интересам Украины, его нужно приветствовать. Ответственно заявляю: за весь период существования новейшего Украинского государства практически все изменения осуществлялись исключительно под брутальным давлением извне. Когда наша страна брала на себя определенные обязательства, она была вынуждена их выполнять. Во-вторых, украинская политическая и экономическая элита — это классический пример пост-колониальных элит, которые ориентируются на различные внешние центры влияния. Проблема в том, что никто не ориентируется на украинский народ», — считает Валентин Гладких.

В то же время советник министра МВД Илья Кива считает, что интервью Медведчука не только очень показательное, это месседж лидера «Украинского выбора» о том, что он начинает игру в политике.

«Это месседж: «я пришел в политику, я начинаю игру». И давайте так, по большому счету, на сегодняшний день это достаточно благоприятная обстановка для возвращения Медведчука в политику. Его козырь — это обмен военнопленными и поддержка Московского патриархата. У Медведчука достаточно сложные отношения с Юрием Бойко. Ослабление позиций «Оппозиционного блока» дает возможность на сегодняшний день Медведчуку подняться на политическую арену», — допускает Кива.