В Киеве правоохранители задержали членов ОПГ за изготовление и сбыт оружия и боеприпасов, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

По словам заместителя начальника полиции Автономной Республики Крым - начальника следственного отдела Сергея Пантелеева, документирование преступной деятельности группы лиц, занимавшихся изготовлением и сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, продолжалось почти полгода.

Сотрудники полиции совместно с представителями СБУ задержали подозреваемых в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса в столице.

«Во время проведения обысков по месту их проживания в Киеве и области оперативники изъяли 64 единицы оружия, более 14000 боеприпасов, в том числе - и крупнокалиберные. Также изъято три килограмма пластида, один электродетонатор, 4 гранатомета, 2 огнеметы «Шмель» и 30 гранат. Кроме того, выявлены станки для изготовления оружия и боеприпасов», - отметил Пантелеев.

По данному факту следователями начато уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.