На Донбассе в районе АТО за неделю пострадали 11 мирных жителей в результате боевых действий. Об этом сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в Украинском кризисном медиацентре, передает 112 Украина.

«На прошлой неделе СММ ОБСЕ подтвердила информацию об 11 гражданских лицах на востоке Украины, которые получили ранения непосредственно из-за невыполнения сторонами своих обязательств», - сказал он.

Кроме того, Хуг отметил, что на прошлой неделе были замечены десятки поврежденных частных и многоквартирных домов.

«Например, на прошлой неделе наши наблюдатели зафиксировали 13 поврежденных домов только в одном небольшом районе Старомихайловки в радиусе всего 800 метров», - указал Хуг.

Также он подчеркнул, что патруль СММ ОБСЕ за прошлую неделю зафиксировал увеличение количества обстрелов на 10%.

«На прошлой неделе в СММ ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 10%. На прошлой неделе мы зафиксировали 4 827 нарушений режима прекращения огня», - добавил он.

За 11 месяцев, с мая прошлого года по апрель нынешнего, в результате обстрелов населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей погибли 32 мирных жителя и 25 человек были ранены.