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Сегодня, 20 апреля, экс-заместителю председателя правления ОАО АБ «Укргазбанк» судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 40 млн гривен залога.

13 апреля бывшему заместителю председателя правления банка было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, сотрудниками Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины и Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины была разоблачена преступная «схема» по выводу и завладению средствами «Укргазбанка». Путем предоставления кредита заранее созданному подконтрольному фиктивному предприятию из государственного банка было выведено 100 млн гривен.

Проводятся дальнейшие процессуальные мероприятия по установлению всех участников указанной преступной «схемы» по разворовыванию средств государственного банка.

15 сентября 2017 года прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему заместителю председателя правления ОАО АБ «Укргазбанк» по факту служебного подлога и служебной халатности, что повлекло ущерб на сумму более 155 млн гривен.
ForUm

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