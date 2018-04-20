также в разделеПолитика
Порошенко: Ryanair может начать летать во Львов раньше срока 9
Гройсман обещает разобраться, кто допустил побег моряков «Норда» 47
Голосование за членов ЦИК снова перенесли 30
Парубий: Гройсман – эффективный премьер 25
Комитет СА: ЕС должен назначить спецпредставителя по Донбассу и Крыму 39
«Радикальные» разборки: Мельничук объяснил драку с Линько 56
В зоне АТО запустили систему противодействия антиукраинскому вещанию 59
У Путина отреагировали на создание поместной церкви в Украине 126
У Порошенко назвали «пленки Онищенко» фейком 95
Президент: РФ рассматривает РПЦ как ключевой инструмент влияния на Украину 41
Порошенко: Объединенная УПЦ может стать крупнейшей в мире 621
Немецким депутатам не дает покоя европейское будущее Украины 130
Онищенко обнародовал записи разговора якобы с участием Порошенко 97
Медведчук: США, как и МВФ, ничего не предлагают, они требуют 84
Порошенко: Автокефалия церкви – это окончательная независимость от Москвы 59
Рада поддержала обращение к Варфоломею о поместной церкви в Украине 142
Украина готовит шестой иск в ЕСПЧ против РФ 30
Порошенко получил от УПЦ КП и УАПЦ обращения к Вселенскому патриарху 73

Проблему плохого состояния украинских дорог не могли решить десятилетиями, а обвинение действующего правительства в разрушении дорог сравнимо с обвинениями в развале СССР.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопросы народных депутатов о ненадлежащем состоянии отечественных дорог, сообщает УНИАН.

«Если кто-то в этом зале хочет сказать, что именно из-за меня разрушились дороги, то, может, из-за меня еще и распался Советский Союз? Я могу сказать, что я не тот, кто будет скрывать реальное положение дел», - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что проблему плохого состояния дорог в Украине не могли решить десятилетиями. «Никто десятилетиями не мог эту проблему решить. Не было войны, была стабильная экономика, но брали долг, государственный долг, который на нас всех сегодня давит. Мы 130 млрд грн тратим сегодня, чтобы обслуживать долги за 2007–2013 годы. Это было огромным преступлением перед государством - брать долги и неизвестно куда их девать. Дороги не ремонтировались», - сообщил премьер.

Также премьер отметил, что в этом году на местные дороги будут направлены 11 млрд грн, и призвал народных депутатов контролировать на местах, как расходуются эти средства. «Одного Гройсмана смотреть за каждым, кто делает дороги в каждом уголке страны, а их будут делать сегодня по всей стране, не хватит», - подчеркнул премьер.

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор» полностью откажется от ямочного ремонта в 2020 году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги