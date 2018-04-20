Проблему плохого состояния украинских дорог не могли решить десятилетиями, а обвинение действующего правительства в разрушении дорог сравнимо с обвинениями в развале СССР.



Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопросы народных депутатов о ненадлежащем состоянии отечественных дорог, сообщает УНИАН.

«Если кто-то в этом зале хочет сказать, что именно из-за меня разрушились дороги, то, может, из-за меня еще и распался Советский Союз? Я могу сказать, что я не тот, кто будет скрывать реальное положение дел», - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что проблему плохого состояния дорог в Украине не могли решить десятилетиями. «Никто десятилетиями не мог эту проблему решить. Не было войны, была стабильная экономика, но брали долг, государственный долг, который на нас всех сегодня давит. Мы 130 млрд грн тратим сегодня, чтобы обслуживать долги за 2007–2013 годы. Это было огромным преступлением перед государством - брать долги и неизвестно куда их девать. Дороги не ремонтировались», - сообщил премьер.

Также премьер отметил, что в этом году на местные дороги будут направлены 11 млрд грн, и призвал народных депутатов контролировать на местах, как расходуются эти средства. «Одного Гройсмана смотреть за каждым, кто делает дороги в каждом уголке страны, а их будут делать сегодня по всей стране, не хватит», - подчеркнул премьер.

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог «Укравтодор» полностью откажется от ямочного ремонта в 2020 году.