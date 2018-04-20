Завтра, 21 апреля, в Украине ожидается теплая погода, а 22 апреля – резко похолодает, на севере возможен снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Первая карта показывает, что завтра, 21 апреля, лето вырывается вперед. В большинстве стран Европы не просто тепло или очень тепло, а жарко… В Украине в субботу - существенный скачок температуры воздуха, днем ​​+20-26 градусов, на востоке еще будет свежее, + 13-17 градусов. Ветер еще побудет порывистым, небольшие дожди пройдут только завтра вечером на севере», – отметила она.

По ее словам, завтра большинство Украины будет в солнце и малооблачной погоде.

«22 апреля зона холода с северо-востока – там даже видно снег – будет веять и нас снижением температуры воздуха. Очередным. В воскресенье, 22 апреля, днем ​​ожидается + 13-18 градусов, на западе и юге до +20, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях +10-15 градусов», – подчеркнула синоптик.

При этом Диденко отметила, что в воскресенье будет преобладать сухая погода, небольшие дожди пройдут лишь на северо-востоке Украины.

«В Киеве завтра очень тепло, до +23-24 градусов. Солнечно, ветрено, сухо, только к вечеру в субботу вероятность дождя. 22 апреля в столице столбики термометров покажут ниже +15-16 градусов, осадков в воскресенье не ожидается», – сообщила она.

На следующей неделе, по ее прогенозам, в Украине погода будет скорее свежая, чем очень теплая, дневная температура воздуха составит + 13-18 градусов, с периодическими дождями.