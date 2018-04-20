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Беглый нардеп Александр Онищенко заявил, что готов предоставить на экспертизу НАБУ записи разговора с якобы Президентом Петром Порошенко.

Об этом он написал в Facebook.

«Внимательно изучил контраргументы провластных пиарщиков по поводу скандала с пленками. «Записи» с голосом президента – это фейк, говорят они. Год назад эти же люди рассказывали, что пленок вообще нет… Я прошу. Берите пленку на экспертизу. Более того, хочу заявить, что готов предоставить НАБУ, или кто там смелый, оригинал записи для экспертизы. И устройство, что хотите. Всячески открыт к сотрудничеству по щепетильной теме», - заявил нардеп.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро готово изучить записи разговора депутата-беглеца Александра Онищенко с якобы Президентом Петром Порошенко при условии получения оригиналов записей.

19 апреля депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием Президента Петра Порошенко. 

Пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко назвал фейком эти записи.
ForUm

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