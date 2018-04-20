Утром 20 апреля в больнице имени Мечникова в Днипре от тяжелого ранения умер 20-летний боец полка «Азов» Евгений Хоменко с позывным «Подгон». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба полка.

Хоменко родился в Вольногорске Днепропетровской области. В ряды полка вошел в 19 лет.

«Он был наводчиком гаубицы – занимался делом, которое требовало холодного ума, выдержки и большой ответственности. Побратимы вспоминают бойца как искусного воина, который был всегда в приподнятом настроении и никогда не отказывал в помощи. «Подгон был «душой компании», никогда не имел недругов и врагов», - сообщили в пресс-службе.