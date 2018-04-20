«Нравится нам это или нет, но мы должны приглашать на интервью людей, которые являются субъектами принятия решений, а Виктор Медведчук ведет переговоры с Россией, занимается обменом военнопленных». Об этом в эфире 112 Украина сказала журналистка Deutsche Welle Жанна Немцова, чье интервью с Медведчуком вызвало большой резонанс в Украине.

Журналистка также поделилась своими впечатлениями от встречи со спецпредставителем по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины.

«Когда я разговаривала с другими журналистами, они мне говорили, что господин Медведчук очень закрытый, с ним невозможно договориться и так далее, но нам это удалось сделать. И я могу вас заверить, что никакой цензуры не было совершенно, я могла задавать любые вопросы. Какую он ставить цель перед собой, я вам не могу сказать, вы намного глубже погружены в украинскую реальность. Но резонанс, который получило в Украине это интервью, действительно довольно большой, и я это заметила. Может еще и потому, что господин Медведчук не так много общается с украинскими СМИ», — рассказала Ж.Немцова зрителям «112 Украина».

По ее мнению, несмотря на разное отношение в Украине к Медведчуку, его мнение как субъекта принятия решений очень важно.

«Виктор Медведчук, я знаю прекрасно, какое отношение к нему в Украине, является игроком и субъектом принятия решений в том смысле, что он ведет переговоры с Россией, занимается обменом военнопленных. Он сам говорил, что президент Порошенко ему предоставляет такие полномочия. И, нравятся нам эти люди или нет, мы должны с ним говорить, выяснять их позицию. Но при этом мы должны задавать им те вопросы, которые интересуют общество, и я это попыталась сделать. Я так понимаю, что были вопросы, неприятные для Виктора Владимировича, но это наша работа с вами», — отметила журналистка.

Несмотря на то, что Немцова всего один раз встречалась с Медведчуком, по ее мнению, на вопросы он отвечал открыто и прямо.

«По-моему, он вполне открыто и прямо говорил, на какие вопросы он не хочет отвечать. Например, на вопрос о том, кто финансирует сепаратистов на Донбассе. Но это человек крайне опытный! Господин Медведчук дал за последнее время интервью нескольким крупным независимым изданиям, среди которых «Новая газета», это интервью было опубликовано примерно месяц назад. Более того, он поговорил с украинской службой ВВС, его третье такое крупное интервью он дал Deutsche Welle. Он человек опытный, сложный собеседник, с ним действительно трудно», — подчеркнула Немцова.