Правительство изучит ситуацию с выездом за пределы Украины двух членов экипажа судна «Норд», заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в парламенте 20 апреля.

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров спросил премьера о сложившейся ситуации, передает 112 Украина.

«Вчера двое рыбаков арестованного судна «Норд» незаконно пересекли границу Украины, вылетев по незаконно предоставленным им российским паспортам из Киева в Минск, а дальше уже во временно оккупированный Крым. Вопрос заключается вот в чем – почему до этого времени не объявлены персонами нон грата те российские дипломаты, которые неделями возили украинских рыбаков по всей территории Украины, пытаясь их незаконно переправить во временно оккупированный Крым? Кто понесет ответственность за вчерашнее безумие? Почему так опозорили усилия прокуратуры Крыма, прокуратуры, специальных служб, отпустив? Кто будет отвечать за то, что у нас вообще нет охраны границ? Кто это допустил?» - сказал Чубаров.

В ответ на это премьер-министр Гройсман сказал, что не знал о вылете за пределы Украины указанных двух людей.

«Что касается дипломатов, то решение о высылке принимает МИД, а вот насчет запрета въезда и других санкций – СБУ. Мне сложно сейчас прокомментировать, поскольку СБУ не относится к компетенции правительства, и мне трудно сказать, почему так произошло. Я воспринимаю вашу информацию как запрос. Мы детально изучим и проинформируем Вас, что вчера произошло, в том числе с почасовыми действиями силовых структур», - пообещал Гройсман.

Как сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.

19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали в Беларусь. Позже в тот же день Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ.