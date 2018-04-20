Сотрудники Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области в январе этого года начали досудебное расследование по факту обращения жителя Долинщины о вымогательстве его знакомым возврата им долга, по его словам, несуществующего. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

В ходе расследования уголовного производства по факту вымогательства (ч.2 ст. 189 УК) установлено, что злоумышленник, угрожая физической расправой, требовал с потерпевшего возврата долга. Заявитель, в свою очередь, отрицал долговые обязательства, однако тот заставлял ехать отрабатывать придуманный долг.

Под этим предлогом 37-летний злоумышленник, житель Долинского района Ивано-Франковской области, завладев его паспортом, завербовал заявителя 1987 г.р., жителя района, для дальнейшей трудовой эксплуатации на территории Российской Федерации. С этой целью он 18 апреля, запугав потерпевшего и совершив к нему психологическое давление, пытался автомобилем «Мерседес Спринтер», осуществить незаконное его перемещение в Российскую Федерацию. Однако его действиям помешали сотрудники полиции, задержав злоумышленника в пгт Болехов.

В действиях фигуранта усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 149 (Торговля людьми или незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Поэтому, что касается последнего начато еще одно уголовное производство по указанной статье.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрания судом меры пресечения. Продолжается следствие.