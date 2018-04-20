Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что вопрос отставки правительства является опасным, и считает премьер-министра Владимира Гройсмана эффективным руководителем Кабмина.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1», передает УНИАН.

Отвечая на вопрос о вероятности отставки правительства Гройсмана, спикер отметил, что есть определенные силы, которые «после того как возможный сценарий досрочных выборов оказался им нереальным, поднимают вопрос сегодня о возможной отставке премьер-министра».

«Есть такие люди, я этого не буду скрывать, я считаю, что это тоже опасный вопрос. Я скажу свою позицию: я считаю Гройсмана эффективным менеджером, который, получив опыт в Виннице в местном самоуправлении, сегодня оптимально выполняет свои обязанности премьер-министра Украины», - сказал Парубий.

Он добавил, что как председатель ВР считает Гройсман эффективным премьер-министром.

Парубий высказал мнение, что если сейчас в парламенте начать такие процессы, как это было когда-то в отношении Арсения Яценюка, когда «два месяца парламент просто переворачивало для того, чтобы снять премьер-министра, - если сегодня этот процесс начать, это будет не в добро Украине».

«Поэтому я думаю, что этот сценарий тоже не будет иметь какой-либо перспективы», - сказал он. Председатель ВР также заверил, что Гройсман в отставку не собирается. «Он планирует работать, работать тяжело, системно тот период, который нам отведен до конца каденции», - добавил спикер.