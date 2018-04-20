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Недвижимое имущество – гостиница «Феофания» и ресторан гостиницы «Феофания», общей площадью 6620,7 кв. м и стоимостью более 182 млн грн, истребован в государственную собственность, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В 2013 году частное предприятие зарегистрировало указанное имущество за собой на праве собственности на основании судебного решения от 03.03.2004. Однако выяснилось, что это решение суда еще в ноябре 2011 года было отменено Апелляционным судом  Киева.

«Хозяйственный суд Киева согласился с доводами прокурора, что частное предприятие завладело государственным имуществом без соответствующего правового основания, и своим решением обязал истребовать спорное имущество в государственную собственность в лице Национальной академии наук Украины», - резюмировали в прокуратуре.

Как сообщал ForUm, иск был подан в январе 2018.
ForUm

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