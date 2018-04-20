В Министерстве иностранных дел России не исключают прекращения авиационного сообщения с США из-за трудностей с получением американских виз.

«Положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее. Официальный срок ожидания собеседования, который в августе 2017 был увеличен до 85 дней, недавно растянули до 250 дней, то есть 8 месяцев. Другими словами, обращаться за визами становится бессмысленно», - говорится в заявлении МИД РФ.

При этом Москва обвиняет Вашингтон в «сознательной намеренной визовой блокаде в качестве дополнительного рычага давления».

«Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. «Аэрофлот», который единственный осуществляет регулярные рейсы между Россией и США может быть вынужден их прекратить, ведь экипажи чувствуют возрастающие трудности с получением американских виз», - заявили в МИД.

Напомним, в конце марта официальный Вашингтон принял решение о высылке по крайней мере 60 российских чиновников, которые работают с дипломатическими паспортами в США, а также закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле, штат Вашингтон. Россия заявила об ответных мерах.