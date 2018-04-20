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С начала апреля 2018 года в подконтрольном Кремлю СИЗО Симферополя неестественной смертью умерли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на несколько независимых источников.

По информации правозащитников, двое из погибших – крымские татары.

«Крымская правозащитная группа не имеет достоверных данных о том, что именно стало причиной смерти этих людей», - говорится в сообщении.

Информации об этих событиях нет на официальных сайтах Следственного Комитета России, прокуратуры России, русской службы исполнения наказаний. На данный момент также нет комментариев руководства СИЗО Симферополя и российских правоохранителей.

 
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