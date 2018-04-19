Национальная Ассамблея Кубы утвердила на посту президента страны Мигеля Диас-Канеля.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NBC Miami.
«603 из 604 депутатов Ассамблеи проголосовали за Диас-Канеля. Новоизбранный президент был единственным, кто не голосовал», - говорится в сообщении.
Кандидатура 57-летнего Диас-Канеля была единственной, чтобы сохранить продолжение правления одной из последних коммунистических стран в мире.
Впервые с 1959 года государство будет возглавлять человек, фамилия которого не Кастро.
Как известно, Диас-Канель был первым вице-президентом и давним протеже Рауля Кастро, который сменил своего брата Фиделя на посту президента Кубы в 2008 году.
Впрочем, как пишут СМИ, Рауль Кастро останется самым влиятельным человеком Кубы, занимая пост лидера Коммунистической партии.
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