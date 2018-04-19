Национальная Ассамблея Кубы утвердила на посту президента страны Мигеля Диас-Канеля.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NBC Miami.

«603 из 604 депутатов Ассамблеи проголосовали за Диас-Канеля. Новоизбранный президент был единственным, кто не голосовал», - говорится в сообщении.

Кандидатура 57-летнего Диас-Канеля была единственной, чтобы сохранить продолжение правления одной из последних коммунистических стран в мире.

Впервые с 1959 года государство будет возглавлять человек, фамилия которого не Кастро.

Как известно, Диас-Канель был первым вице-президентом и давним протеже Рауля Кастро, который сменил своего брата Фиделя на посту президента Кубы в 2008 году.

Впрочем, как пишут СМИ, Рауль Кастро останется самым влиятельным человеком Кубы, занимая пост лидера Коммунистической партии.