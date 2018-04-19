Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что имеет материалы о снятии неприкосновенности с ряда народных депутатов.

«У меня на столе пять материалов, в том числе и из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%», - заявил он во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, передает Радио Свобода.

Генпрокурор добавил, что собранные документы достаточны для представления в парламент на снятие депутатской неприкосновенности, но «юридическое управление Генеральной прокуратуры должно предоставить свое заключение, возможно, внести технические поправки в текст».

Он не уточнил, о каких депутатов идет речь.

Напомним, в марте Луценко заявлял, что Генпрокуратура на финальной стадии подготовки представлений на двух нардепов.