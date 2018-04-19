Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве международную организованную группировку, которая специализировалась на контрабанде, незаконном изготовлении и сбыте в Украине огнестрельного оружия и боеприпасов.

«Установлены участники группы, которые через своих зарубежных сообщников наладили незаконный ввоз из США и стран ЕС отдельных деталей оружия», - сообщил на брифинге заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

Через курьеров злоумышленники переправляли контрабандный «товар» в Киев. Затем в мастерской, которая была обустроена в гараже организатора группировки, дельцы изготавливали образцы огнестрельного оружия для продажи.

«Злоумышленники оружие приводили в боевое состояние и в случае необходимости снаряжали изготовленными здесь же глушителями. Реализовывали его на «черном рынке» по цене 2300-2500 евро», - продолжил Кононенко.

Покупателей подыскивали через специализированные форумы в Интернете. Оперативники спецслужбы в течение марта-апреля текущего года задокументировали ряд фактов противоправной деятельности.

Сотрудники СБУ задержали на одной из улиц столицы организатора группировки при попытке очередной продажи двух пистолетов иностранного производства.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и изготовления оружия правоохранители изъяли три пулемета, три автомата, две винтовки, семь пистолетов-пулеметов, 30 пистолетов марок «Glock», Colt, CZ, Browning, Beretta, Walther, SigSauer, Vzor, восемь гранатометов, 32 гранаты, 5 мин, 3240 патронов различного калибра, а также комплекты деталей для изготовления пистолетов.

«Обнаруженные образцы оружия переданы для проведения экспертизы», - отметил во время брифинга заместитель председателя Нацполиции Виталий Невгад.