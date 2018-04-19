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Прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, разоблачила подпольный цех в Борисполе по массовому производству суррогатного алкоголя из незамерзающей жидкости для автомобилей.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время обыска обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость в общем количестве почти 70 тысяч литров, полимерные кубовики с жидкостью с характерным запахом спирта в общем количестве 17 тыс. литров, ректификационная колонна, 2 вертикальные цистерны объемом по 20 тыс. литров, 5 горизонтальных бочек объемом 15 тыс. литров, спиртосодержащая продукция в полимерных бутылках (омыватель стекла, разжигатель спиртовой, гелевый и т.д.), документы и черновые записи, компьютерная техника, красители и измерители спирта.

Стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет почти 30 млн гривен.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, а также решается вопрос о направлении в суд ходатайства об аресте изъятых товарно-материальных ценностей.

Досудебное расследование продолжается.

 
ForUm

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