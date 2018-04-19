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Столичные власти остановили скандальное строительство нового отеля на Андреевском спуске, чтобы там не явился очередной «монстр». Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на сессии горсовета, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Документы на строительство инвестор получал в 2006 году. Мы знаем, как тогда выдавались разрешения, - отметил Кличко. - Наша задача – сохранить исторический облик Киева. И сегодня это строительство на Андреевском спуске – проблема и для городской власти, и для вида нашего города, и для общественности», - отметил Кличко.

По словам мэра, инвестор должен внести правки в свой проект, а также привести его в соответствие со всеми нормами и правилами строительства.

«После этого проект должен рассмотреть Градостроительный совет. На него мы пригласим специалистов, представителей общественности. И все это будет происходить в открытом режиме. Только после этого мы примем решение относительно перспектив этого здания», - отметил Кличко.

Инвестору вменяют нарушение в соблюдении разрешенной этажности здания в этой местности. Кроме того, по мнению общественных активистов, арендатор нарушил требования земельного законодательства и нарушил сроки застройки.

 
ForUm

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