В центре Киева переселенец из Донбасса, работающий продавцом еды, включал в своем ларьке музыку, прославляющую «русский мир» и сепаратистов «Гиви» и «Моторолу».

Об этом сообщил активист националистической организации С14 Сергей Мазур.

«Это второй поход активистов С14. В первый раз «героя» из Донецка не застали, но пообщались с руководством. Перед нашим приходом небезразличные патриоты дали понять продавцу, почему больше не стоит включать музычку про «Гиви» и «Моторолу», ― написал он в Facebook.

По словам Мазура, националисты заставили мужчину принести извинения за свои действия на камеру.



Во время беседы продавец пообещал, что подобное больше не повторится, и заверил, что у него нет антиукраинской позиции. Он добавил, что Крым — это Украина, а российская агрессия на Донбассе нетерпима.



