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В Киеве женщина родила ребенка на скамейке на платформе железнодорожной станции «Дарница».

Об этом сообщил и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«Дежурная на вокзале Яна Якименко приняла роды у пассажирки прямо на платформе. Малыш не дождался врачей скорой и появился на свет под руководством сотрудницы железной дороги», - написал он в Facebook.

По его словам, новорожденная девочка и мама чувствуют себя хорошо.

 

 


Как сообщает Железнодорожный информационный портал, 17 апреля в 22:20 на станции Дарница с поезда № 777 Шостка-Киев сошла беременная, у которой начались преждевременные роды. Девочка родилась непосредственно на платформе на скамейке.  

 

 

«Ее должна была встретить я, — пояснила дежурная, — потому что врач в это время принимала тяжелую пациентку в медпункте. Никто и подумать не мог, что все будет так быстро. Мы вызвали скорую, а я побежала на платформу».

Будущая роженица медленно шла с тремя тяжелыми сумками. Женщина специально ехала в столицу за две недели до родов. Прошли 20 м до последней лавочки, и беременная сказала: «Все, кажется, началось». Они дошли до последней скамейки, и ребенок почти сразу родился. У роженицы при себе были пеленки, поэтому малышку запеленали. Помогал и пассажир с опытом партнерских родов.
 
ForUm

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