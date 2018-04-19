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По положению на 13:30 часов 19 апреля задержаны 100 участников акции протеста. Об этом сообщает NEWS.am со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.

Они были задержаны в ходе акции, прошедшей около одного из корпусов здания правительства Армении.

Демонстранты пришли к зданию, чтобы воспрепятствовать  работе сотрудников. Соответствующие действия анонсировал накануне вечером на митинге инициатор акции протеста депутат Национального Собрания Никол Пашинян.

Напомним, 17 апреля парламент Армении одобрил кандидатуру лидера правящей Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики, несмотря на многотысячные акции протеста в стране.

Демонстранты начали блокировать цент Еревана с 13 апреля.

16 апреля в Ереване массовая акция протеста переросла в столкновения митингующих с силами полиции.

Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян заявил о начале «бархатной революции».

 
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