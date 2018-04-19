В оккупированном Крыму стартовал Ялтинский международный экономический форум, на который приехали политики из европейских стран.

Ожидается участие представителей 60 стран – почти трех тысяч человек, сообщает ТАСС.

«Форум стал местом встречи для разных государств. Мы можем обмениваться мнениями, позициями... Сейчас очень сложное время – много конфликтов, и именно сейчас очень важно обмениваться мнениями и позициями. Я сам в Бундестаге отвечаю за экономическое сотрудничество и политику развития, и буду рад пообщаться с политиками, предпринимателями, гостями форума», - сказал немецкий депутат Маркус Фронмайер.

Он заявил, что приезжает в Крым с 2016 года.

На необходимость взаимовыгодного сотрудничества и отказа от санкций указал вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер.

«Если многие страны, регионы последуют нашему примеру и шаг за шагом будут менять жесткую санкционную линию (в 2017 году Линц отказался поддержать антироссийские санкции), я думаю, мы можем друг для друга много хорошего сделать, взаимодействовать. Я выступаю за сотрудничество», - сказал он.

Как сообщал ForUm, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Федеральное правительство запретить визиты немецких политиков в оккупированный Россией Крым.