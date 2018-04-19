В селе Нижняя Апша Закарпатской области местные жители пытались совершить самосуд на 14-летним парнем, который зарезал своего ровесника, однако 3 недели назад суд отпустил его под домашний арест, сообщает Mukachevo.net.

Около 500 человек вышли на протест, поскольку главный подозреваемый не выполнял даже решение суда, а свободно гулял по селу. Более того, местные настаивают, что у этого подозреваемого был сообщник, которого полиция не задержала.

Из-за беспорядков на место событий выехало все руководство закарпатской милиции во главе с руководителем полиции Романом Стефанишином. Правоохранители забрали главного подозреваемого в участок, ведь разъяренная толпа была готова совершить самосуд.

Убийство произошло еще 14 марта в доме главного подозреваемого, который по предварительным данным нанес многочисленные ножевые ранения 9-класснику и он умер. Сначала подозреваемого взяли под стражу, а недавно суд его отпустил под домашний арест.