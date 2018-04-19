также в разделеПроисшествия
В Славянске тепловоз протаранил грузовик 38
В Краматорске во дворе частного дома взорвалась граната 22
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП 62
Боевики за сутки совершили 50 обстрелов, ранены 2 военных 43
Остановлена работа ДФС: Авдеевка и часть Донецка остались без воды 66
В Одессе на пожаре погибла 4-летня девочка, еще трое – пострадали 34
Умер еще один пострадавший в ДТП в Кривом Роге 102
ДТП в Кривом Роге: Водителю Mazda сообщили о подозрении 128
В зоне АТО погиб военный, еще трое – ранены 57
Стрельба в Одессе: Полиция задержала группу лиц в балаклавах и бронежилетах 142
Сотрудники ДФС попали под обстрел: пятеро раненых 110
В Черкассах мужчина напал с ножом на полицейских 35
На Киевщине мужчина и женщина похитили из приюта четырех детей 88
Опубликованы видео с места смертельного ДТП в Кривом Роге 459
ДТП в Кривом Роге: полиция задержала водителя легковушки 324
Жительница Чернигова задержала грабителя и удерживала его до приезда полиции 58
Число пострадавших в ДТП в Кривом Роге возросло до 21 человека 167
В Луганске, куда боевики согнали технику к 9 мая, произошли взрывы 123

В селе Нижняя Апша Закарпатской области местные жители пытались совершить самосуд на 14-летним парнем, который зарезал своего ровесника, однако 3 недели назад суд отпустил его под домашний арест, сообщает Mukachevo.net.

Около 500 человек вышли на протест, поскольку главный подозреваемый не выполнял даже решение суда, а свободно гулял по селу. Более того, местные настаивают, что у этого подозреваемого был сообщник, которого полиция не задержала.

Из-за беспорядков на место событий выехало все руководство закарпатской милиции во главе с руководителем полиции Романом Стефанишином. Правоохранители забрали главного подозреваемого в участок, ведь разъяренная толпа была готова совершить самосуд.

Убийство произошло еще 14 марта в доме главного подозреваемого, который по предварительным данным нанес многочисленные ножевые ранения 9-класснику и он умер. Сначала подозреваемого взяли под стражу, а недавно суд его отпустил под домашний арест.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

47
Теги