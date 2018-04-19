Президент Петр Порошенко заявляет, что вопрос автокефалии Украинской православной церкви является вопросом национальной безопасности нашего государства. Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Это – вопрос национальной безопасности и нашей обороны в гибридной войне, потому что Кремль рассматривает РПЦ как один из ключевых инструментов влияния на Украину», - подчеркнул он.

«Поэтому я очень решительно настроен в этом деле действовать. И противодействовать - всем, кто будет становиться на пути национальным интересам Украины и будет пытаться сорвать кооперацию с Вселенским патриаршим престолом», - заявил он.

Глава государства поблагодарил народных депутатов за поддержку обращения к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви: «Я хочу поблагодарить всех за то единство, которое было продемонстрировано в этом зале. Уверен, что оно соответствует настроениям, которые господствуют в украинском обществе».

Президент также подчеркнул, что государство не имеет права и не должно вмешиваться в церковные дела. «В том числе, или даже больше - иностранное государство не имеет права вмешиваться в церковные дела Украины», - сказал Порошенко.

«Если Москва объявляет Украину своей канонической территорией, не является ли это посягательством на территориальную целостность Украины? Имеем ли мы право молча спокойно наблюдать за этим посягательством?» - сказал Президент.

«Украинская Автокефальная Поместная Церковь является одной из конституционных основ нашей независимости», - подытожил Президент и сообщил о том, что планирует уже сегодня провести телефонный разговор с Вселенским Патриархом.

Напомним, 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.