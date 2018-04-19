«Сегодня я являюсь одним из самых активных противников политики Соединенных Штатов Америки в Украине, потому что считаю, что США начиная с 2014 года ввели внешнее управление в Украине, и от этого пострадали и суверенитет, и независимость нашей страны». Об этом в интервью Deutsche Welle заявил Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

Политик рассказал, что с марта 2014 года находится под санкциями США, причем механизма их обжалования в Соединенных Штатах не существует.

«В Европейском Союзе есть специальный суд, который рассматривает вопросы отмены санкций, которые накладываются ЕС, а вот в Америке как в «образце демократии», как в «образце правовой системы», вообще никакой правовой системы не существует в этой части. Поэтому они это никак не объясняют», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».

С его слов, в официальных документах, по которым Медведчук попал под санкции, «написано о том, что господин Медведчук возглавлял Общественное движение «Украинский выбор», которое отстаивало идею федерализации Украины».

«Ну, видимо, те, кто писал, забыли о том, что они живут тоже в федеративной системе координат. Ведь Соединенные Штаты являются федерацией. Дальше ― господин Медведчук является личным близким другом президента Российской Федерации Путина и помогал Януковичу осуществлять подобные связи. Вот примерно то, что написали в этих санкциях. Ну, абсурд, глупость, но этот абсурд и глупость нельзя ни обжаловать, ни этому противостоять. Поэтому я абсолютно спокойно к этому отношусь. Ну, есть санкции, ну, конечно, это нехорошо, ну, нормально ― отношение и оценка моей деятельности Соединенными Штатами Америки», — рассказал лидер «Украинского выбора».

По словам политика, он всегда одинаково относился к США и сегодня является одним из самых активных противников американской политики в Украине, поскольку Соединенные Штаты, как и МВФ, ничего не предлагают, они требуют.

«И требуют не только в вопросе антикоррупционного суда ― они потребовали снять генерального прокурора. Как будто мы колония —азиатская или африканская. И этого генерального прокурора, как заявил господин Байден, сняли за один час. Сегодня НАБУ, которое осуществляет борьбу с коррупцией среди высших должностных лиц Украины, каждый день (вот я смотрел вчера программу, и сегодня это случается) бегает в американское посольство и советуется, как снять того же Холодницкого. Я не знаю, виноват Холодницкий или нет, я не знаю, насколько виноват в чем-то Сытник, мне это неизвестно. Но, когда бегают в посольство США и советуются, что делать, у меня возникает вопрос: «А зачем тогда власть в Украине?», — возмущается лидер «Украинского выбора».

Он также сообщил о том, что, начиная с 1992 года, активно занимается бизнесом и декларирует все свои доходы в Украине.

«В 1997-м я продал (бизнес. — Ред.). Я находился в политике с 1997-го, был депутатом Верховной Рады, потом — заместителем председателя Верховной Рады, первым заместителем. Потом главой Администрации до 2005 года. В 2005 году я ушел и снова начал заниматься активно бизнесом, и занимаюсь им последние 13 лет. Состояние я свое приобрел в результате законного бизнеса, который вел с 1992-го по 1997-й и с 2005-го веду до 2018-го (правда, в особых условиях и со многими оговорками, с учетом американских санкций), ― это факт», — подытожил Медведчук.