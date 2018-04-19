Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин уверяет, что докладывал руководству государства об обострении ситуации в Крыму во время Майдана в Киеве.



Об этом Ильин сказал во время допроса на заседании коллегии судей Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело о совершении государственной измены экс-президентом Украины Виктором Януковичем, сообщает УНИАН.

Экс-начальник Генштаба рассказал, что, когда в Киеве начались события на Майдане, в Крыму местные политики и депутаты стали заявлять, что в случае смены власти в Киеве Крым не будет подчиняться центральной власти, а будет бороться за свою независимость. Также он отметил, что и население Крыма не поддерживало события в столице.

Ильин рассказал, что в Крыму зимой 2014 года начали создавать отряды самообороны, и отметил, что во время встреч с бывшим председателем Совета министров Автономной республики Крым Анатолием Могилевым и тогдашним председателем Севастопольской городской государственной администрации Владимиром Яцубой рекомендовал им не выпускать ситуацию из-под контроля.

«Могилев ответил, что формирование отрядов самообороны - это ответ на действия радикалов в Киеве. То же самое говорил и Яцуба», - отметил Ильин.

Он также подчеркнул, что докладывал о ситуации в Крыму, но должной реакции на это не было.

Напомним, прокурор Руслан Кравченко заявил, что Служба безопасности Украины дважды сообщала экс-президенту Виктору Януковичу, что существует угроза нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны России.

Также СБУ предупреждала экс-президента о сепаратистских настроениях на востоке и юге Украины за день до 18 февраля 2014 года.