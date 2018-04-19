Объединенная Украинская православная церковь может стать крупнейшей в православном мире. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Наша объединенная Украинская православная церковь может стать крупнейшей во всем православном мире. И об этой перспективе я говорил на текущей неделе с предстоятелями всех трех православных церквей Украины», - подчеркнул он.

Глава государства заявил, что Константинопольская церковь была, есть и будет для украинской церковью-матерью, к которой мы обращаемся за помощью в преодолении разделения. «А его святейшество - единственный, кто способен помочь православным Украины урегулировать канонический статус украинской церкви в структуре мирового православия», - добавил Президент.

Глава государства напомнил, что украинский парламент уже обращался к владыке относительно единой церкви. «Скажу по секрету - я тоже пишу письма его святейшеству не впервые. Но сейчас это надо сделать еще раз - исходя из дипломатических соображений, для продолжения и успешного завершения переговорного процесса, который имеет многолетнее время и срок», - отметил Порошенко.

По его словам, президентское письмо, постановление ВР и соответствующие обращения украинских иерархов, которые уже подписаны, должны быть как можно быстрее направлены в Стамбул.

Президент напомнил, что его святейшество патриарх Филарет передал подписи всех иерархов киевского патриархата с просьбой к Вселенскому о томосе об автокефалии, а также в полном составе написали Вселенскому патриарху иерархи УАПЦ и владыка Макарий также передал это обращение. «Рад не только тому, что эти две церкви на удивление быстро откликнулись на мой призыв. Они уверенно продемонстрировали, наконец, впервые за 26 лет, готовность объединиться и забыть определенные недоразумения, которые время от времени возникали в их отношениях», - отметил Президент.

«Хочу подчеркнуть, что двери объединенной церкви открыты для всех», - сказал Порошенко.

Напомним, 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.

18 апреля Президент принял от предстоятелей православных церквей Украины обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.