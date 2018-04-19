Киевской местной прокуратурой №9 начато уголовное производство по факту драки между народными депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
Сведения внесены в ЕРДР по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Досудебное расследование поручено следователем следственным отделением Соломенского управления полиции ГУ НП в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять местная прокуратура.
Напомним, после эфира на телеканале NewsOne подрались внефракционный народный депутат Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрий Линько.
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