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Киевской местной прокуратурой №9 начато уголовное производство по факту драки между народными депутатами Сергеем Мельничуком и Дмитрием Линько, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Сведения внесены в ЕРДР по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Досудебное расследование поручено следователем следственным отделением Соломенского управления полиции ГУ НП в  Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять местная прокуратура.

Напомним, после эфира на телеканале NewsOne подрались внефракционный народный депутат Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрий Линько.
ForUm

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