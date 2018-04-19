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В Сирии курдские военные арестовали гражданина Германии сирийского происхождения, которого подозревают в планировании терактов 11 сентября 2001 года в США.

Об этом сообщил Al-Arabiya со ссылкой на высокопоставленного курдского командира.

«Мохаммад Хайдар Заммар был задержан курдскими силами безопасности на севере Сирии, на данный момент его допрашивают», - заявил он, сообщает Укринформ.

По данным телеканала, Заммара после терактов 11 сентября задержали в Марокко в конце 2001 года во время спецоперации ЦРУ и через две недели передали властям Сирии.

Сирийский суд приговорил Заммара к 12 годам тюрьмы в 2007 году за связи с группировкой «Братья-мусульмане». Но через четыре года в Сирии произошел конфликт, в результате которого многие заключенные радикальных исламистов были освобождены, а затем присоединились к боевым группам.

Как известно, 11 сентября 2001 года на территории США произошла серия скоординированных террористических атак исламистской организации «Аль-Каида» с помощью пилотируемых самолетов. В результате ужасного нападения погибло 2996 человек, более 6000 человек получили ранения.

Таким образом теракт стал крупнейшим в истории по количеству жертв. Инфраструктура США понесла убытки на сумму не менее 10 млрд долларов США.
ForUm

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