Среди потенциальных мест встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына США рассматривают страны Европы и, в частности, Швейцарию. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в Белом доме, передает Укринформ.

«По словам одного из американских официальных лиц, ряд мест уже был исключен, в частности, столица Северной Кореи Пхеньян, а также Пекин и Монголия, которые вызывают обеспокоенность с точки зрения безопасности. По словам чиновника, должностные лица США, в свою очередь, стремятся в более нейтральное место, в частности Швейцарию, как приоритетный вариант», - говорится в сообщении.

Bloomberg News сообщает, что исключена также встреча в селе Пханмунджом, расположенном между Северной и Южной Кореей, где в 1953 году было подписано соглашение о перемирии между странами.

По информации источника телеканала, еще одним возможным вариантом проведения встречи двух лидеров рассматривается Швеция.

Сам Трамп заявил, что его администрация изучает пять возможных мест для встречи с Ким Чен Ыном.

Напомним, в марте северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США провести совместную встречу, и Дональд Трамп ответил, что принимает это предложение.

В апреле состоялась встреча госсекретаря США Майка Помпео с северокорейским лидером.