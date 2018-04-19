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В случае принятия Кабинетом Министров лицензионных условий для лотерейных операторов, рынок Украины ждет полная перезагрузка в отношении инвестиций и технологий по примеру соседних западных стран. Об этом заявил в интервью УНИАН заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский.

«Существующие технологии себя исчерпали, а рынок просто не может оставаться в сегодняшнем состоянии. По крайней мере, наша компания к этому готова. У нас есть полное понимание какое оборудование необходимо для различных лотерейных пунктов распространения. Исходя из многолетнего опыта, мы знаем какие лотерей и среди какой категории людей будут популярными, как классические лотереи, так и с использованием современных технологий. Развитие лотерейного рынка мы планируем на современных системах учета и оборудовании в сотрудничестве с корпорацией IGT. Понятно, что если мы начнем активно развиваться, то и все остальные конкуренты подтянутся и рынок в целом», - заявил он.

Бочковский также отметил, что одним из факторов прозрачности рынка является система учета и сертификация оборудования, которое использует лотерейные операторы.

«Учет нужен не только нам как компании, а больше Минфину, фискальной службе, а также игрокам и всем заинтересованным лицам, чтобы избежать любых случаев недопонимания. Мы никогда ничего не скрывали и понимаем, что мы работаем в интересах всех заинтересованных сторон. Конечно, лотерейная система и терминальный парк нуждается в постоянном обновлении, поскольку лотерейные технологии постоянно меняются. Поэтому, мы уже имеем долгосрочную концепцию обновления лотерейного оборудования и программного обеспечения в партнерстве с корпорацией IGT. С технологической точки зрения, лотерейная система УНЛ подобная тем, которые развернуты в Великобритании, Чехии, Словакии и ряде других стран, как минимум 40», - подчеркнул он.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк заявил о том, что лотерейный рынок нужно легализовать, поскольку деньги от легализации уже заложены в бюджет на 2018 год. «Мы принципиально требуем регулирования этой деятельности, важно этот рынок упорядочить и сделать цивилизованным. Это миллиарды налоговых поступлений, которые государство теряет ежегодно», - отметил он.
ForUm

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