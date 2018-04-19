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Вчера, 18 апреля, в Польше автобус с украинцами врезался в прицеп сельскохозяйственного трактора, перевозившего цирковых животных. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание Dziennik Zachodni.

Отмечается, что происшествие произошло на юге Польши в районе города Жоры. Автобус с украинскими номерами возвращался из Праги (Чехия).

«Украинский автобус врезался в прицеп сельскохозяйственного трактора, которого не должно быть на автостраде», - сообщили в комендатуре полиции города Катовице.

Столкновение произошло в 6 утра. По данным польских СМИ, никто не пострадал. Животные, которые находились в прицепе, также не пострадали.

Предполагается, что причиной аварии стали плохие погодные условия.
ForUm

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