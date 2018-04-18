24 июня 2018 года в Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает «Анадолу».
«В ходе переговоров с главой Партии националистического движения Турции Девлетом Бахчели мы обсудили предложение провести досрочные президентские и парламентские выборы», - сказал Эрдоган.
По его словам, с сегодняшнего дня в Турции начинается юридический процесс подготовки к выборам.
«Высшая избирательная комиссия Турции (YSK) незамедлительно приступит к подготовке», - сказал Эрдоган.
Президент отметил, что операции ВС Турции в Сирии и исторически важные события в регионе, главным образом в Сирии и Ираке, ставят Турцию перед необходимостью предпринять шаги по устранению политической неопределенности.
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