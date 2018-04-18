В результате пожара в пятиэтажном жилом доме на ул. Академика Заболотного в Одессе погиб один ребенок и трое пострадали.

По данным ГосЧС, сообщение о пожаре поступило в среду 18 апреля в 05:33.

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на первом этаже дома. В 5:53 спасатели локализовали и в 5:56 ликвидировали пожар на площади 8 м2.

На месте пожара обнаружена погибшая дочь хозяйки квартиры 2014 г.р. В результате пожара пострадали три девочки: дочери сестры хозяйки, 2004 и 2011 г.р., которые получили отравление продуктами горения и дочь хозяйки 2016 г.р., которая получила отравление продуктами горения и ожоги стоп II степени 9% тела. Все дети госпитализированы в детскую городскую больницу №3, состояние здоровья средней тяжести.

Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при использовании свечи (в квартире за неуплату отключено освещение). К тушению пожара привлекалось 6 единиц основной и специальной техники и 24 человека личного состава.