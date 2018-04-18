Детективы НАБУ проводят досудебное расследование принятой Кабинетом Министров формулы формирования цены на газ «Дюссельдорф+» по предварительной квалификации по части 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя Управления внешних коммуникаций НАБУ Дарью Манжуру.

«В рамках досудебного расследования изучаются обстоятельства установления в течение 2016-2017 годов государственных регулируемых цен на природный газ для обеспечения общественных интересов путем принятия Кабинетом Министров соответствующих постановлений от 27.04.2016 №315 и от 22.03.2017 №187», - говорится в сообщении.

По данным Манжуры, о подозрении пока никому не объявлено, а досудебное расследование продолжается, и о его деталях не сообщается, поскольку информация засекречена (попадает под статью 222 Уголовного кодекса, где сказано о сохранении тайны досудебного следствия).

Упомянутые постановления Кабмина №315 и №187 касаются установления формулы для формирования цены на газ на основании цены импортного природного газа в немецком газовом хабе (NCG), определяемой согласно данным агентства Platts European Gas Daily (так называемая формула «Дюссельдорф+»). С марта 2017 года НАБУ также ведет расследование относительно принятия НКРЭКУ постановления о формуле формирования цены на уголь (аналогичная формула «Роттердам+).

Директор НАБУ Артем Сытник ранее заявлял о сложности дела вокруг установления методики расчета ОРЦ и отмечал обилие спекуляций вокруг данного дела. Между тем, обе формулы («Дюссельдорф+» и «Роттердам+») были приняты для ценообразования на рынке газа и угля по требованию западных партнеров Украины – Еврокомиссии и МВФ. В марте-2018 в МВФ в очередной раз заявили, что ожидают от Украины рыночного формирования цены на газ для населения (сейчас цена природного газа для домохозяйств зафиксирована, то есть регулируется государством).