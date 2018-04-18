Во время проведения полиграфологического тестирования у народного депутата Украины Надежды Савченко спрашивали, в частности, собиралась ли она добивать автоматами народных депутатов в парламенте после совершения террористического акта. Об этом она заявила журналистам перед заседанием Шевченковского районного суда Киева, сообщает УНИАН.



Журналисты спросили, какие ей задавали вопросы при прохождении полиграфа, Савченко ответила: «Все те вопросы, которые генпрокурор озвучивал с трибуны – собиралась ли добивать автоматами».

По ее словам, тестирование на полиграфе длилось 6 часов.

Напомним, 17 апреля Савченко прошла процесс судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа (детектора лжи).

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.