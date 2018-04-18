Экс-президент Виктор Янукович должен был остаться в Украине, несмотря на все риски.

Такое мнение высказал свидетель защиты народный депутат «Оппозиционного блока» Михаил Добкин, которого Оболонский районный суд Киева заслушал в среду.

Добкин настаивает, что в городе Харькове на 21 февраля была «взрывоопасная» атмосфера, а Янукович опасался за свою жизнь.

«Такая была атмосфера... Мы не знали, что может произойти через полчаса, через 5 минут… Весь мой негатив к Януковичу, который я позволил себе выплеснуть публично, заключается в том, что он даже если понимал, что умрет – а он, скорее всего, понимал, что умрет – он должен был остаться и умереть. Он – глава государства, избирается на эту должность, должен был понимать, что такой час может настать», – заявил Добкин.

По его мнению, если бы Янукович остался, «не было бы трагических событий для многих людей».

«Это мое личное… Но я же понимаю, что вы хотите от меня услышать, что ему ничего не угрожало, что он мог исполнять свои обязанности, находясь в любом городе», – сказал нардеп, обращаясь к прокурорам.

«Я скажу так: Нет, не мог. Была такая ситуация, что в Харьков он приехал одним человеком… уверенным в себе. А расставались мы с ним... Он был внешне даже постаревшим человеком лет на 10. А по телевизору, когда он делал заявление, это уже был не тот Янукович, которого я привык видеть», – отметил Добкин.

«Считаю, одно из переживаний, которое у него было – по поводу своей безопасности», – резюмировал политик.

Напомним, 18 апреля Оболонский районный суд Киева, рассматривающий дело о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича, заслушал свидетеля защиты - бывшего губернатора Харьковской области, народного депутата Михаила Добкина.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Оболонский райсуд планирует завершить рассмотрение дела 18-19 апреля.