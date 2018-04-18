Генеральный штаб не соглашается с иском заместителя генпрокурора – главного военного прокурора Анатолия Матиоса об ограничении доступа на объекты ВСУ.
Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.
«В строгом соответствии с положениями Конституции Украины, Законов Украины «О прокуратуре», «Об Уставе внутренней службы Вооруженных сил Украины» Генштаб упорядочил доступ представителей прокуратуры в воинские части (объекты) ВСУ.
Матиос подал административный иск в Окружной административный суд Киева относительно обжалования законных действий руководства и должностных лиц Гене штаба ВСУ.
«Генеральный штаб не соглашается с иском и будет и впредь принимать меры по обеспечению беспрепятственной законной деятельности Вооруженных сил Украины и защиты прав военнослужащих от противоправных посягательств», - отмечается в сообщении.
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