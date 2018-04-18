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Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил о возобновлении работы созданных в прошлом году антирейдерских штабов для украинских аграриев.  

«Прекрасная новость для аграриев! Правительство возобновило работу антирейдерских штабов на период посевной кампании», - написал он в Twitter.

 


 

 

По словам министра, в 2017 «благодаря работе команды Минюста, правительства, правоохранительных органов и представителей местной власти удалось предотвратить сотни конфликтов и предотвратить десятки попыток захватов».

Напомним, региональные оперативные штабы для борьбы с аграрным рейдерством были созданы в августе прошлого года.

26 июня 2017 в Нацполиции сообщили о задержании 31 человека при попытке рейдерского захвата сельскохозяйственного предприятия в Кировоградской области. 

В начале апреля правоохранители задержали 50 человек, которые пытались незаконно захватить одно из сельскохозяйственных предприятий в Черкасской области.
ForUm

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