Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил о возобновлении работы созданных в прошлом году антирейдерских штабов для украинских аграриев.
«Прекрасная новость для аграриев! Правительство возобновило работу антирейдерских штабов на период посевной кампании», - написал он в Twitter.
Чудова новина для аграріїв! Уряд поновив роботу антирейдерських штабів на період посівної кампанії. У 2017 завдяки роботі команди @minjust_gov_ua, Уряду, правоохоронців та представників місцевої влади вдалося попередити сотні конфліктів та запобігти десяткам спроб захоплень pic.twitter.com/M5jNj2T16U— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 18 апреля 2018 г.
По словам министра, в 2017 «благодаря работе команды Минюста, правительства, правоохранительных органов и представителей местной власти удалось предотвратить сотни конфликтов и предотвратить десятки попыток захватов».
Напомним, региональные оперативные штабы для борьбы с аграрным рейдерством были созданы в августе прошлого года.
26 июня 2017 в Нацполиции сообщили о задержании 31 человека при попытке рейдерского захвата сельскохозяйственного предприятия в Кировоградской области.
В начале апреля правоохранители задержали 50 человек, которые пытались незаконно захватить одно из сельскохозяйственных предприятий в Черкасской области.
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