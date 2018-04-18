Это 252 сакуры, которые растут вдоль улицы Ужгородская в Мукачево. Длина аллеи – 1371 метр, сообщает Mukachevo.net.

При этом это не единственная аллея в городе. Сакуры высажены также на улицах Яна Коменского, Береговской, Маргитича, Карпенко-Карого и других.

Именно на этой неделе приходится пик цветения сакур на Закарпатье. Аллеи сакур есть практически во всех городах области – Ужгороде, Иршаве, Хусте, Виноградове.

Напомним, Закарпатская облгосадминистрация просила «Укрзализныцю» назначить дополнительный поезд «Киев - Ужгород» в связи со цветением сакуры.