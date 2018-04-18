также в разделеЭкономика
Гройсман обещает не повышать цены на топливо 17
Украина может получить очередной транш МВФ в мае-июне 35
МВФ ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции в Украине 35
Украина ведет переговоры о поставках газа из Польши 37
В Украине зарегистрировали более 1300 миллионеров 74
Рева видит основания для повышения минималки «уже сегодня» 86
Гройсман считает «заоблачной» учетную ставку НБУ 84
Долги «Газпрома» перед Украиной могут погасить должники компании 167
Импорт товаров в Украину превысил экспорт на $741 миллион 39
Транзит нефтепродуктов через Украину сократился в 9 раз 57
В Украине снизился уровень безработицы 31
Украина планирует договориться о ЗСТ с Турцией 42
Богатых украинцев хотят обязать ежегодно подавать декларации 59
«Нафтогаз» активизировал переговоры с «Газпромом» по транзиту после 2019 года 166
Топливо из Беларуси начнут перевозить в Украину по Днепру 57
Дания разрешит «Северный поток-2» под гарантию транзита газа через Украину 97
Суд отменил арест акций «Укртелекома» 75
С начала года НБУ купил $1 миллиард 51

Глава Нацбанка Яков Смолий возглавил официальную делегацию Украины на ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. Сегодня председатель НБУ вместе с заместителем Екатериной Рожковой отбыли в Вашингтон (США) для участия в этом мероприятии, сообщает пресс-служба регулятора.

В состав официальной делегации также вошли министр финансов Украины Александр Данилюк, замминистра Юрий Буца, первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив.

Смолий и его заместитель примут участие в официальной программе мероприятий Весеннего собрания, которая предусматривает обсуждение широкого круга тем от цифровой экономики, Big Data и финансовой инклюзии до раннего выявления банковских кризисов, отслеживания международных потоков капитала и гибкого инфляционного таргетирования. В повестке дня также будут мировые макрофинансовые перспективы на ближайшие годы.

Украинская делегация встретится с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка, Министерства финансов США.

Также Смолий и Рожкова планируют провести ряд встреч с представителями международных организаций и других центральных банков для обсуждений вопросов сотрудничества.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий занимает должность управляющего от Украины в МВФ.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина рассчитывает получить очередной транш кредита от Международного валютного фонда на сумму 2 млрд долл. в мае-июне текущего года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги