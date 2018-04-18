Глава Нацбанка Яков Смолий возглавил официальную делегацию Украины на ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. Сегодня председатель НБУ вместе с заместителем Екатериной Рожковой отбыли в Вашингтон (США) для участия в этом мероприятии, сообщает пресс-служба регулятора.

В состав официальной делегации также вошли министр финансов Украины Александр Данилюк, замминистра Юрий Буца, первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив.

Смолий и его заместитель примут участие в официальной программе мероприятий Весеннего собрания, которая предусматривает обсуждение широкого круга тем от цифровой экономики, Big Data и финансовой инклюзии до раннего выявления банковских кризисов, отслеживания международных потоков капитала и гибкого инфляционного таргетирования. В повестке дня также будут мировые макрофинансовые перспективы на ближайшие годы.

Украинская делегация встретится с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка, Министерства финансов США.

Также Смолий и Рожкова планируют провести ряд встреч с представителями международных организаций и других центральных банков для обсуждений вопросов сотрудничества.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий занимает должность управляющего от Украины в МВФ.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина рассчитывает получить очередной транш кредита от Международного валютного фонда на сумму 2 млрд долл. в мае-июне текущего года.