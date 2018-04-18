Россия обвинила Великобританию в уничтожении улик по делу отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии под видом дезинфекции.

Об этом заявило посольство РФ в Великобритании.

В частности в российском посольстве усомнились в утверждении британских специалистов, что нервно-паралитическое вещество не испаряется и не исчезает со временем, а для его удаления необходима дезинфекция.

«Мы внимательно изучили заявление Министерства по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству, в котором говорится о начале дезинфекции девяти якобы зараженных веществом мест в Солсбери. Мы не могли не заметить, что список таких мест значительно расширился. Помимо ранее фигурировавших в расследовании ресторана «Zizzi», паба «Mill», скамейки, где Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания и, собственно, самого дома Скрипаля, речь идет также о станциях скорой помощи, а также доме полицейского Н.Бейли», - заявили в дипмиссии.

«В этой связи у нас возникает закономерный вопрос: почему до сих пор ни у кого из жителей Солсбери, кроме трех пострадавших, не были выявлены симптомы отравления нервнопаралитическим веществом, которое, как теперь выясняется, все это время находилось в местах общественного пользования и которое, согласно британским экспертам, «не испаряется» и «не исчезает со временем», а для его удаления необходима дезинфекция с помощью специальных химических средств? Если эти утверждения верны, то совершенно непонятно, как Бейли, который после выписки из больницы вернулся в свой собственный дом, не подвергся повторному воздействию отравляющего вещества. Более того, все это время британские власти продолжали заверять жителей Солсбери, что «риск заражения минимален», - удивились в посольстве.

Эти нестыковки, по данным РФ, «которые видны невооруженным глазом, подталкивают к мысли о том, что так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя «сжигание потенциально зараженных предметов», на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать. Подобное уже наблюдалось – например, в случае с умерщвлением домашних животных Скрипаля».

«Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России», - резюмировали в посольстве.

Напомним, группа специалистов во вторник, 17 апреля, начала химическую очистку мест в Солсбери, которые фигурируют в деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.