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На Донбассе украинские военнослужащие открыли огонь по беспилотному летальному аппарату Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в отчете Миссии. 

«Осуществляя полет беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА), команда СММ слышала произведенные неподалеку выстрелы и очереди. Осуществляя полет мини-БПЛА возле н. п. Чабановка (подконтрольный правительству, 66 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали больше 100 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета в 400–500 метрах к западу», - сообщили в ОБСЕ.

По данным наблюдения БПЛА, впоследствии обнаружена военная позиция  приблизительно в 700 метрах к западу от места, где пребывал патруль миссии.

«БПЛА пролетал в 300 метрах к западу от этой военной позиции, когда наблюдатели услышали очереди из не менее чем 4 различных единиц стрелкового оружия и 1 крупнокалиберного пулемета в 400–500 метрах к западу. Члены патруля СММ инициировали процедуру аварийной посадки БПЛА. Полет БПЛА в направлении наблюдателей сопровождался очередями из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, которые прекратились, когда БПЛА оказался в пределах видимости патруля миссии», - говорится в отчете.

Когда наблюдатели уезжали из этого района, они встретили пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины. Один из них принес извинения за произошедший инцидент и сказал, что он отдал своим подчиненным приказ стрелять по БПЛА, «так как не получил предварительное предупреждение об этом полете».

СММ уверяет, что ранее уведомила о запланированном полете офицеров Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
ForUm

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