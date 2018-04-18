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В Стерлитамаке ученик напал с ножом на одноклассницу и преподавателя, а затем устроил пожар, сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошел в школе номер 1. Подросток зашел в кабинет информатики, ранил ученицу в руку, напал на преподавателя. После этого школьник разлил горючее вещество и поджег класс, сработала сигнализация. Затем он нанес себе ножевое ранение, передает РИА Новости.

Одна из учениц, испугавшись сигнализации, попыталась выпрыгнуть из окна. От пожара никто не пострадал.

Школьника задержали, а затем госпитализировали. Им оказался 17-летний ученик коррекционного класса.

Пострадали четыре человека — трое учеников и преподаватель. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести, рассказали в региональном Минздраве. В медучреждении сообщили, что учительницу оперируют.

По данным комиссии по делам несовершеннолетних Стерлитамака, нападавший на учете в правоохранительных органах не состоял. При этом сенатор от региона, первый замглавы комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова сообщила, что ученик находился на контроле у школы за агрессивное поведение в соцсетях. В СК рассказали, что на него поступали жалобы в органы профилактики.

В отделе образования администрации Стерлитамака сообщили, что всех учеников эвакуировали в соседнюю гимназию.

Как сообщил очевидец событий, после нападения ученик бросил на пол дымовую шашку. Все дети, испугавшись, сначала закрылись в небольшой каморке, которая оборудована в классе. Позже их вывели оттуда учителя.

По словам другого очевидца, территория здания оцеплена. На месте ЧП много полицейских, силовиков, спасателей и врачей, также подъезжают родители школьников.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, а также о халатности.   
ForUm

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