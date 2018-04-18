Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Такое громкое заявление сделал во вторник президент Украины Петр Порошенко во время встречи с лидерами парламентских фракций.

Кроме того, Президент сообщил в Twitter, что написал официальное обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею І.

С самим Константинопольским Патриархом Петр Порошенко встречался уже несколько раз за время президентства. Последний - 9 апреля в Стамбуле.

Он не скрывает, что очень хочет приблизить Украину к созданию единой поместной автокефальной церкви.

В обращении к Варфоломею І Петр Порошенко просит предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

При этом он добавил, что соответствующее решение Вселенского патриархата может быть принято уже к 1030-летию крещения Киевской Руси, которое будет отмечаться в июле.

Реакция церквей

Украинская православная церковь Киевского патриархата заявила, что поддерживает все усилия, направленные на создание единой поместной церкви в Украине, а также на преодоление существующего церковного разделения.

Сразу после новостей от президента церковь опубликовала заявление, в котором подтвердила написание соответствующего обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею.

«Мы выражаем надежду, что и среди епископата УПЦ Московского патриархата есть ответственные иерархи, которые действительно беспокоятся о будущем Православия в Украине и поддержат усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости», - говорится в заявлении.

Там добавили, что сейчас как никогда ранее «есть все основания ожидать положительного решения Вселенского Патриарха».

«Однако очевидно, что противники не будут ждать, сложа руки, и будут использовать все средства для того, чтобы не допустить провозглашения томоса об автокефалии. Поэтому на данный момент мы не можем сообщить больше деталей начавшегося процесса», - заявили в УПЦ КП.

Поддерживает такую ​​инициативу и Украинская автокефальная православная церковь.

А вот в УПЦ Московского патриархата заявили, что находятся вне процесса создания поместной украинской церкви и в переговорах не участвуют.

«Инициатором этого всего мы видим Президента Петра Порошенко, и это вызывает определенную настороженность. Потому что вопросы церкви должны решаться самой церковью, а не государством», - говорит в комментарии BBC News Украина представитель Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич.

Кроме того, по мнению УПЦ МП – автокефалию «не может попросить Киевский патриархат, потому что они не признаны».

«Автокефалию можно предоставить нам, если мы попросим. Мы сейчас не просим», - добавляет он.

По словам Данилевича, сначала стоит преодолеть разделение церкви в Украине, а потом думать об автокефалии. Он убежден, что «давать автокефалию УПЦ КП - это то же, что принимать «ДНР» и «ЛНР» в ООН».

Прогнозы

Тему поместной церкви активно пропагандировал президент Виктор Ющенко, однако конкретных шагов в этом направлении ему сделать не удалось.

«Сегодня есть сдвиг от идеи к определенным практическим действиям», - рассказывает BBC News Украина политический эксперт Владимир Фесенко.

По его словам, Петр Порошенко в этом вопросе оказался «более настойчивым и практичным», и потому уже есть прогресс.

«На мой взгляд, судя по заявлению, есть определенные предварительные договоренности», - считает эксперт.

Он допускает, что, возможно, во время последней поездки президента к Патриарху Варфоломею он получил «определенный намек».

Владимир Фесенко говорит, что подтолкнуть Варфоломея к сдвигам в таких вопросах могло нынешнее обострение ситуации вокруг России и определенная ее изоляция в мире.

А на вопрос о прогнозах ответил: «Я бы не решился делать какие-то прогнозы, но дата подталкивает. Наша политика привязана к датам».

В парламентской коалиции собираются в ближайшее время рассмотреть обращение к Варфоломею по этому вопросу.

Руководитель Блока Петра Порошенко Артур Герасимов сообщил, что соответствующее голосование может состояться уже в четверг.

А председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в разговоре с BBC News Украина сообщил, что сегодня «как никогда высока вероятность это сделать».

«Если президент делает такое заявление, то очевидно, определенные дипломатические церковные переговоры об этом были, и стороны достигли определенного успеха», - считает политик.

Он уверен, что если все ветви украинской власти обратятся к Патриарху с этим заявлением, то он может предоставить эту автокефалию.

А на вопрос о прогнозах, отвечает: «Я возлагаю на это большие надежды».

В оппозиционном блоке считают такие действия президента вмешательством в церковную жизнь. «Я считаю, что церковь сама должна принять решение, верующие сами должны выбирать, в какую церковь ходить», - говорит один из руководителей фракции Юрий Бойко.

В ответ депутат БПП Ирина Геращенко в своем Facebook написала: «Государство не будет вмешиваться в церковные дела».

По ее словам, церковь останется отделена от государства, а Украина наконец получит собственную поместную церковь.

При этом, по словам Геращенко, «историческое событие» может произойти совсем скоро.

«Петр Порошенко призвал Верховную Раду, чтобы парламент поддержал эту инициативу. Я уверена, что уже на этой неделе ВР примет соответствующее постановление-обращение», - считает она.

Празднование Крещения Руси

1030-летие крещения Киевской Руси-Украины будут отмечать 27-28 июля 2018 года.

16 июня 2016 года Верховная Рада уже обращалась к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею I с призывом выдать томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Тогда в своем обращении депутаты призвали Варфоломея признать недействительным акт 1686 года, согласно которому «в нарушение канонов» Киевская метрополия была присоединена к Московскому патриархату.

Справка: Что означает термин «поместная церковь» в православии

Поместная церковь в православии – независимая (автокефальная) церковь со своей организацией и структурой (термин «поместный» происходит от «поместья», что значит «земельное владение»).

Поместная церковь – это независимая самоуправляемая церковь на определенной территории. Как правило, она является одновременно и национальной церковью, границы юрисдикции которой совпадают с границами государства.

Всего в мире есть около двух десятков автокефальных православных церквей: русская, греческая, румынская, болгарская, грузинская, польская, и тому подобное. Все они взаимодействуют между собой и порой принимают совместные решения.

Еще столько же церквей имеют статус самовольных автокефалий, то есть по факту они существуют, однако на международной канонической арене не имеют права голоса.

В Украине существуют три православные церкви, которые возникли во время расколов в начале 90-х годов: Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата и наименьшая – Украинская автокефальная православная церковь.

Так, УАПЦ считает себя преемницей украинской церкви, которая возникала в 20-х годах и была уничтожена советской властью. В 1990 году она формально возродилась, а в 1995 году к ней присоединились три мощные галицкие епархии УПЦ КП.

УПЦ КП образовалась после 1992 года, когда значительная часть епископов отделилась от ориентированной на Москву УПЦ МП. Тогда с должности руководителя еще единой мощной украинской православной церкви сместили Филарета, поставив на его место Владимира.

Впрочем, единство новообразования не было стабильным – в 1995 году его руководителем стал уже упомянутый Филарет, после чего Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская епархии откололись раньше в знак протеста против этого избрания и перешли в УАПЦ.

Другими словами, из-за организационных противоречий за 26 лет независимости в нашем государстве так и не была сформирована единая украинская поместная православная церковь, которую бы признавали на международной конфессиональной карте.

УПЦ МП фактически подчиняется Русской автокефальной церкви, УПЦ КП – считается самовольной автокефалией, УАПЦ несмотря на название де-факто является самостоятельной конфессиональной единицей.

Заметим, что УПЦ МП считает другие украинские церкви «раскольниками», но это определение противоречиво, поскольку все они исповедуют веру в единого Христа, признают Символ веры, правила и учение святых отцов, а их разделение административно.

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